"Більше немає часу для відмовок": Держдеп звинуватив Росію у постачанні санкційного вугілля КНДР

Росія допомагає переправляти КНДР санкційне вугілля через свої порти.

Держдеп США звинуватив Росію в порушенні резолюції Радбезу ООН щодо КНДР. Про це офіційний представник Держдепу Хізер Науерт написала у своєму Twitter.

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«Ми попереджали Росію про незаконну торгівлю Північної Кореї вугіллям через російські порти. Росія заявила, що буде дотримуватися всіх резолюцій Ради безпеки ООН, але не забезпечує їх дотримання і заохочує незаконну поведінку КНДР. Більше немає часу для відмовок», - написала Науерт.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела в європейських розвідувальних службах повідомило, що минулого року КНДР три рази постачала вугілля до Росії, який згодом був відправлений до Південної Кореї і Японію.

У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що в Кремлі не чули офіційних заяв про звинувачення на адресу Росії в експорті вугілля КНДР.