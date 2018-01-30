В Іспанії помер найстаріший дідусь планети

У грудні минулого року йому виповнилося 113 років.

В Іспанії у віці 113 років помер Франсиско Нуньєс Олівера, визнаний найстарішим чоловіком на планеті.

Франциско Нуньєс Олівера помер близько 22.30 в понеділок у своєму будинку в селі Бьенвенида в Бадахосе, на південно-заході Іспанії, повідомляє Daily Mail. Сьогодні його мали поховати в його рідному селі.

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Мер Биенвениды Антоніо Кармен підтвердив смерть Франциско, назвавши її «скорботою для всього села і всього світу».

Він сказав місцевим ЗМІ: «В останні роки він багато значив для нас, він представляв наше село, і він допоміг нам стати відомими і улюбленими».

Як зазначає видання, у Франсиско залишилося четверо дітей, 9 онуків і 15 правнуків. 13 грудня довгожителю виповнилося 113 років.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року помер найстаріший кіт на землі, йому було 32 роки.