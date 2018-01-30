"Лео знає все": Харді показав татуювання з іменем Ді Капріо

Том Харді зробив таке татуювання через програну суперечку.

Британський актор Том Харді зробив собі татуювання з іменем Леонардо Ді Капріо, яке пообіцяв нанести на тіло ще два роки тому в якості покарання за програний колезі по фільму «Легенда Г’ю Гласса» спір.

Про це повідомляє The Daily Mirror.

Знімок з Харді, де на передпліччі актора видніється татуювання із написом Leo knows all («Лео знає все»), виклав у своєму Instagram бармен і фотограф з Сакраменто Ендрю Калістеріо. Татуювання також можна частково розгледіти на інших селфі з артистом, які користувачі викладали в останні кілька днів.

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Харді розповідав про програну Ді Капріо суперечку в інтерв'ю журналу Esquire. За словами британця, він посперечався зі своїм партнером по фільму Алехандро Гонсалеса Іньярріту «Легенда Г’ю Гласса», що той навіть не буде номінований за роль на премію «Оскар». Ді Капріо в результаті не тільки виявився висунутим на нагороду, але і завоював її.

Всього «Легенда Г’ю Гласса» удостоївся трьох «Оскарів». Крім перемоги у номінації «Кращий актор» Леонардо Дікапріо, премії дісталися Іньярріту за кращу режисуру і Еммануелю Любецьки за найкращу операторську роботу.