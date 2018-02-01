Мей хоче звузити права громадян ЄС після Brexit

Між Лондоном та Брюсселем назріває чергова суперечка щодо умов Brexit. Ідеться про права громадян Союзу в королівстві після виходу з ЄС.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей виступила за те, щоб не надавати громадянам Євросоюзу, які прибудуть до королівства після Brexit, тих же прав, як тим, хто в'їхав раніше.

Під час візиту до Китаю в четвер, 1 лютого, вона заявила, що Лондон боротиметься з пропозиціями зберігати повні права на проживання для новоприбулих з ЄС, як пише DW.

"Переконана, що є чітка різниця між тими, хто прибув до виходу Великобританії з ЄС, та тими, хто приїде, знаючи, що Сполучене Королівство вже не член Євросоюзу", - сказала вона.

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Питання міграції було одним з ключових під час референдуму щодо Brexit, у Великобританії мешкають близько трьох мільйонів громадян інших країн ЄС. Брюссель пропонував Лондону зберегти статус-кво на певний час і після "розлучення", до кінця 2020 року. Мей виступила проти.

Під час візиту до Китаю Мей зустрічається із китайським лідером Сі Цзіньпінем. Анонсовано, що темою переговорів стануть торгівля, міжнародна безпека та проблеми з охороною довкілля. Крім того, очікується порушення теми прав людини у колишній британській колонії Гонконг, де Пекін, усупереч духу Спільної китайсько-британської декларації від 1984 року про передачу суверенітету, намагається демонтувати автономію та переслідує демократичних активістів.