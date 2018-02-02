Глава ЦРУ пояснив, навіщо керівництво російських спецслужб літало до Вашингтона
Глава ЦРУ Майкл Помпео у своєму листі лідеру Демократичної партії в сенаті США пояснив, що співробітники його відомства проводять зустрічі з працівниками російської розвідки на регулярній основі для забезпечення безпеки громадян США, передає Reuters.
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«Ми періодично зустрічаємося з нашими колегами з російської розвідки з тієї ж причини, що і наші попередники — щоб забезпечити безпеку американців», — заявив Помпео.
Він також зазначив, що в ході цих зустрічей обговорюються «складні питання, в яких російські і американські інтереси не збігаються».
Нагадаємо, раніше глави трьох спецслужб Росії відвідали Вашингтон.