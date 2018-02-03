Вже є перші ознаки: Тіллерсон попередив мексиканців про втручання Росії у їхні вибори

Вже видно початкові ознаки цього втручання Росії у президентську кампанію в Мексиці.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон звернувся до мексиканської влади із закликом проявляти пильність у зв'язку з "російської активністю" напередодні виборів в Мексиці, намічених на липень 2018 року. Про це Тіллерсон заявив, виступаючи на прес-конференції в Мехіко.

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"Ми знаємо, що Росія залишила відбитки на багатьох виборах у світі. Моя порада Мексиці: зверніть увагу і будьте пильними", - заявив держсекретар США.

Виступаючи в грудні 2017 року з промовою в Джеймстаунському фонді, радник президента США з питань національної безпеки генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявляв про "ранні ознаки російського втручання в прийдешні президентські вибори в Мексиці".

За його словами, на той момент вже були видні "початкові ознаки цього (втручання Росії) в президентську кампанію в Мексиці".