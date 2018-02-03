Стрілянина в Італії: поліція вбачає расистські мотиви і називає ім'я стрільця

Днями поблизу Марчелати знайшли розчленоване тіло дівчини, у вбивстві підозрюють мігранта з Нігерії.

Всі поранені стрільцем у Марчелаті особи були вихідцями з африканських країн. Загалом відомо про щонайменше шістьох постраждалих. Поліція країни зазначає, що злочин може мати расистські мотиви.

Як повідомляє ТСН.ua з посиланням на The Mirror, за скоєння злочину затримано 28-річного місцевого мешканця Лука Траіні. Свідки кажуть, що чоловік стріляв по перехожих з криком "Хай живе Італія".

Місцева газета повідомила, що затриманий спочатку стріляв по двох темношкірих хлопцях, а згодом деякий час проїхавши на авто, поцілив у темношкіру жінку. І так він рухався містом, стріляючи в вихідців з африканських країн, поки його не заарештувала поліція. Характер травм та стан постраждалих наразі невідомий.

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The Mirror та ВВС зазначають, що злочин міг бути скоєний на ґрунті расизму. Днями Марчелату сколихнуло зухвале вбивство, у якому підозрюють 29-річного мігранта з Нігерії.

На околицях міста знайшли труп 18-річної дівчини, який було розчленовано та розміщено у валізи. Смерть дівчини сколихнула низку жорстких заяв ультра-правих політиків щодо міграційної політики італійського уряду.