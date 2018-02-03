Росія завдала удару у відповідь після катастрофи Су-25 у Сирії (відео)

У Міноборони РФ заявили про знищення 30 бойовиків "Джебхат ан-Нусри".

Міноборони Росії заявило про знищення групи повстанців, які нібито причетні до знищення Су-25 в Сирії, що призвело до загибелі пілота.

Про це повідомили в російському оборонному відомстві, пише "ТАСС".

Читайте такожМіноборони РФ підтвердило інформацію про збитий в Сирії російський штурмовик (відео)

Як повідомляють у російському Міноборони, удар було завдано по району, звідки був випущений снаряд з переносного зенітно-ракетного комплексу. Для цього використовувалося високоточна зброя. Загиблі є бійцями "Джебхат ан-Нусри".

"По району, підконтрольному терористичному угрупованню "Джебхат ан-Нусра" в провінції Ідліб, звідки був проведений пуск ракети ПЗРК по російському літаку Су-25, завдано групової удару високоточною зброєю", - сказали в російському відомстві.

"За даними радіоперехоплення, в результаті удару знищено більше 30 бойовиків "Джебхат ан-Нусри", - йдеться в повідомленні.

У той же час група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team повідомила про нанесення ударів касетними бомбами замість високоточної зброї в районі населеного пункту Масеран, поруч з яким був збитий російський Су-25.

Повідомляється про нанесення ударів касетними бомбами в районі населеного пункту Масеран, поруч з яким був збитий російський Су-25. Раніше Міноборони Росії відзвітувало про ударі «високоточною зброєю» і показав відео потрапляння крилатих ракет. https://t.co/VYEaZbaD4gpic.twitter.com/ijUOfHbf2H — CIT (@CITeam_ru) February 3, 2018

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКЗнад північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Пілот загинув. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.