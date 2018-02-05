В Омані жінкам дозволили водити таксі, вони будуть відрізнятися кольором

03:09, 05 лютого 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

До цього таксистами в країні могли бути тільки чоловіки, повідомляє Gulf News з посиланням на заяву королівської поліції.

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"Уряд Оману прагне надати жінкам рівні права з чоловіками на працевлаштування", - йдеться в повідомленні.

Разом із тим зазначається, що автомобілі з жінками і чоловіками за кермом будуть різними за кольором - машини з жінками будуть рожевого, блакитного і білого кольорів на відміну від традиційних кольорів таксі - помаранчево-білих.

Багато жінок позитивно оцінюють дане рішення. За їх словами, вони будуть відчувати себе більш безпечно і комфортно коли будуть знати, що до місця призначення їх везе жінка.

Раніше УНІАН повідомляв, що жінкам Саудівської Аравії дозволять водити вантажівки, мотоцикли. Раніше влада країни дозволила жінкам водити автомобіль.

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Теги: #жінки-таксисти#жінки в Омані#жінка за кермом