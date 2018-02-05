Вийшов трейлер другого сезону серіалу "Світ Дикого Заходу" (відео)

Другий сезон «Світу Дикого Заходу» вийде 22 квітня 2018 року.

Канал HBO представив на Супербоулі перший трейлер нового сезону серіалу «Світ Дикого Заходу».

Як зазначає Entertainment Weekly, HBO показав трейлер під час Супербоула в перший раз за 20 років.

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Головні дійові особи в трейлері нового сезону — Бернард Лоу (Джеффрі Райт), Мейв Міллі (Тенді Ньютон) і Долорес Абернаті (Еван Рейчел Вуд). А також штучні бики і невідомий робот без обличчя. Режисером ролика виступив Джонатан Нолан.

Другий сезон «Світу Дикого Заходу» вийде 22 квітня 2018 року.