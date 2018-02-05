Вийшов трейлер другого сезону серіалу "Світ Дикого Заходу" (відео)

12:26, 05 лютого 2018
Світ
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Режисером ролика виступив Джонатан Нолан / скріншот

Як зазначає Entertainment Weekly, HBO показав трейлер під час Супербоула в перший раз за 20 років.

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Головні дійові особи в трейлері нового сезону — Бернард Лоу (Джеффрі Райт), Мейв Міллі (Тенді Ньютон) і Долорес Абернаті (Еван Рейчел Вуд). А також штучні бики і невідомий робот без обличчя. Режисером ролика виступив Джонатан Нолан.

Другий сезон «Світу Дикого Заходу» вийде 22 квітня 2018 року.

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Теги: #Світу Дикого Заходу трейлер