Вийшов трейлер другого сезону серіалу "Світ Дикого Заходу" (відео)
12:26, 05 лютого 2018Світ
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Другий сезон «Світу Дикого Заходу» вийде 22 квітня 2018 року.
Режисером ролика виступив Джонатан Нолан / скріншот
Канал HBO представив на Супербоулі перший трейлер нового сезону серіалу «Світ Дикого Заходу».
Як зазначає Entertainment Weekly, HBO показав трейлер під час Супербоула в перший раз за 20 років.
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Головні дійові особи в трейлері нового сезону — Бернард Лоу (Джеффрі Райт), Мейв Міллі (Тенді Ньютон) і Долорес Абернаті (Еван Рейчел Вуд). А також штучні бики і невідомий робот без обличчя. Режисером ролика виступив Джонатан Нолан.
Другий сезон «Світу Дикого Заходу» вийде 22 квітня 2018 року.
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