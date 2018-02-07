Трамп хоче влаштувати масштабний військовий парад у Вашингтоні

Трамп хоче, щоб Пентагон «розглянув можливість проведення свята», який дозволить американцям «проявити вдячність військовим».

Президент США Дональд Трамп звернувся до Міністерства оборони з проханням надати план «грандіозного» параду у Вашингтоні в 2018 році, щоб відсвяткувати «військову міць країни". Про це повідомляє Associated Press з посиланням на прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс.

За даними Washington Post, президент США 18 січня передав своє прохання на зустрічі з вищими генералами Пентагону, на якій були присутні міністр оборони США Джим Меттіс і керівник об'єднаних штабів генерала Джозеф Данфорд, пише РБК.

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За словами Сандерс, Трамп хоче, щоб Пентагон «розглянув можливість проведення свята», який дозволить американцям «проявити вдячність військовим». Представник Пентагону Чарлі Саммерс також заявив, що чиновники Міноборони США повідомлені про запит Трампа і «розглядають варіанти» проведення параду.

Associated Press відзначає, що «прояви військової могутності» в ході військових парадів не властиві американським військовослужбовцям, «на відміну від таких країн, як Китай і КНДР». «Американські військові зазвичай беруть участь у параді 4 липня, щоб вшанувати пам'ять ветеранів війни, але зазвичай в них не входить демонстрація військової техніки», - зазначає агентство.

«Накази були такі: я хочу парад як у Франції, - сказав один джерел Washington Post у військовому відомстві, - Питання опрацьовується на вищих рівнях Пентагону». Джерело газети в Білому домі охарактеризував підготовку до параду як «мозковий штурм», додавши, що поки що жодних конкретних рішень немає.

У минулому році Трамп відвідав святкові заходи в Парижі в День взяття Бастилії як гість президента Франції Емманюель Макрона. Трамп в тому числі спостерігав за парадом на Єлисейських полях. На борту спецлітака по дорозі додому Трамп в бесіді з радниками розповів, що був вражений.