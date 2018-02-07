"Фейкбук": Джим Керрі видалився з Facebook через втручання Росії у вибори

09:24, 07 лютого 2018
Світ
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Агентство Reuters

Голлівудський актор Джим Керрі видалив свою сторінку в Facebook на знак протесту проти російського «втручання» у вибори президента США. Про це артист повідомив у Twitter.

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«Я продаю свої акції Facebook і видаляю сторінку, тому що ця компанія нажилася на втручанні Росії у наші вибори, і вона до цих пір практично нічого не зробила, щоб виправити ситуацію», — написав Керрі. Він закликав наслідувати його приклад інших інвесторів, які дбають про майбутнє».

Актор прикріпив до твіти малюнок засновника Facebook Марка Цукерберга з підписом «Фейкбук».

Наприкінці січня представники Facebook заявили, що під час виборів президента США в 2016 році «російські суб'єкти» використовували соцмережу в якості інформаційної зброї, публікуючи рекламу з політичним змістом.

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Теги: #Facebook і вибори у США