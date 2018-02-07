Міжнародний референдум: Собчак викликала подив антиросійською пропозицією щодо Криму

Какндидат в президенти РФ Собчак пропонує визначити статус Криму на міжнародному референдумі.

Кандидат у президенти Росії і телеведуча Ксенія Собчак визнає, що анексія Криму її країною була незаконною, однак не вважає, що РФ повинна повернути півострів Україні.

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На її думку, статус Криму може вирішити тільки міжнародний референдум за участю населення України і Росії. Таку заяву Собчак зробила під час виступу в американському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, повідомляє «Голос Америки».

«Там (в Криму) живуть російські люди, люди, які підтримують приналежність Криму до Росії. Ми повинні це врахувати. Щоб вирішити цю проблему, я бачу тільки один шлях — міжнародний референдум, в якому візьмуть участь всі люди, які проживають в Україні, і всі люди, які проживають в Росії — всі разом — про статус Криму. На референдумі буде три питання: чи повинен Крим бути незалежним, частиною Росії або частиною України», — заявила політик.

На питання про те, чи було б справедливим аналогічну пропозицію про референдум з боку Китаю з більш чисельним населенням у разі його захоплення частини російської території, Собчак заявила, що це не можна порівнювати.