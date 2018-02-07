На сьомому місяці вагітності Хлое Кардашьян блиснула яскравим макіяжем (фото)

На своїй сторінці в Instagram одна з сестер Кардашьян опублікувала фото, на якому зображена з досить яскравим макіяжем.

Американська телезірка Хлое Кардашьян, яка зовсім скоро стане мамою, здивувала шанувальників досить незвичайним для вагітної жінки макіяжем.

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На своїй сторінці в Instagram одна з сестер Кардашьян опублікувала фото, на якому зображена з досить яскравим макіяжем. У підписі до фото 33-річна Хлое повідомляє, що знаходиться на 29 тижні вагітності (сім місяців) і називає себе мамою КоКо.

Для світської левиці це буде перша і довгоочікувана дитина, а от для її бойфренда 26-річного Трістана Томпсона друга. Від попередніх стосунків він вже має маленького сина.