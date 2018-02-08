Трамп хоче дати свідчення по "російській справі" - CNN

Трамп впевнений, що у нього вистачить досвіду для бесіди з прокурором, оскільки, будучи бізнесменом він вже брав участь в юридичних питаннях.

Президент США Дональд Трамп має намір поговорити з спецпрокурором по «російській справі» Робертом Мюллером, незважаючи на те, що юристи застерігають його від такого кроку.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело з оточення президента. За словами джерела, Трамп впевнений, що у нього вистачить досвіду для бесіди з прокурором, оскільки, будучи бізнесменом він вже брав участь в юридичних розглядах.

«Він думає, що у нього вийде. Він не розуміє, наскільки високі ставки», - зазначило джерело.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор США Джеф Сешнс був допитаний в ході розслідування про російське втручання у вибори США.