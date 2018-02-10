Організатори Олімпіади заявили про кібератаку перед церемонією відкриття

Міністерство оборони Південної Кореї та команда з кібербезпеки розслідують інцидент.

Організатори зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані, Південна Корея, розслідують обставини кібератаки на сайт та систему Wi-Fi незадовго до церемонії відкриття.

Як пише Радіо Свобода, організатори заявили, що невідомий зламав сервери приблизно за 45 хвилин до церемонії відкриття 9 лютого, що призвело до несправності телебачення (IPTVs – цифрове інтерактивне телебачення в мережах передачі даних за протоколом IP) у головному прес-центрі.

Службовці закрили сервери, щоб запобігти подальшому пошкодженню, що призвело до закриття сайту Олімпійських ігор-2018.

Глядачі, які купили квитки на події, не змогли надрукувати свої бронювання під час неполадки.

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Після виявлення проблем відновлення систем тривало майже 15 годин, повідомила прес-секретар Ненсі Парк, яка додала, що атака не вплинула на відкриття церемоній та будь-які змагання.

Парк заявила, що Міністерство оборони Південної Кореї та команда з кібербезпеки розслідують інцидент.

Олімпійські ігри, церемонія відкриття яких відбулася 9 лютого, триватимуть до 25 лютого.