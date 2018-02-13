Російський хакер розповів про втручання РФ в американські вибори

Він заявив, що розробив програму, яка вплинула на результати президентських виборів у США.

Російський хакер Костянтин Козловський, якого звинувачують у зломі систем російських банків, заявив, що розробив програму LDCS, яка вплинула на видачу результатів у день голосування на президентських виборах в США.

Про це повідомляє кореспондент Дощу із залу суду, де проходить засідання щодо продовження запобіжного заходу Козловському.

Козловський зажадав надати йому технічно підкованого адвоката, який разом з технічним фахівцем зможе підтвердити його слова.

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Як повідомляє видання, дружина хакера розповіла про готовність чоловіка співпрацювати з американськими фахівцями для допомоги в розслідуванні злому серверів Демократичної партії США.

Костянтина Козловського заарештували влітку 2016 року. У ФСБ і МВС повідомляли, що припинили діяльність 40 хакерів з угруповання Lurk, які, за версією слідства, з допомогою однойменного вірусу викрали понад 1,2 млрд рублів з рахунків російських банків.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Козловський заявив, що російські спецслужби курирували над створенням вірусів WannaCry і Lurk.

«Специфіка роботи так званого Lurk і його модифікацій, а також іншого створеного мною софту така, що й Докучаєв (майор ФСБ - УНІАН), і ті, кому він дав доступ, могли самостійно вести роботу з зараженими об'єктами», — заявив хакер.