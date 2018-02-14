Адвокат Трампа зі своєї кишені заплатив порноактрисі 130 тисяч доларів

11:57, 14 лютого 2018
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Про те, чому він виплатив ці гроші, адвокат не повідомив / фото turner.com

Адвокат президента США Майкл Коен підтвердив, що виплатив за рахунок власних коштів 130 тисяч доларів колишній порноакторці Стефані Кліффорд, яка заявила про вступ в інтимний зв'язок із Дональдом Трампом.

Ці гроші "ні прямо, ні побічно" йому не були компенсовані, повідомив він в письмовій заяві, поширеній у вівторок, 13 лютого, як пише DW.

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Одночасно Коен вказав, що платіж Кліффорд був легальним і не був пов'язаний з передвиборчою кампанією Трампа на президентських виборах в 2016 році. Про те, чому він виплатив ці гроші, адвокат не повідомив.

В середині січня в американських ЗМІ з'явилася інформація про передбачуваний позашлюбний зв'язок Трампа з порноактрисою, який нібито мав місце у липні 2006 року. В кінці січня газета The Wall Street Journal повідомила, що в 2016 році Коен заплатив їй за нерозголошення цієї інформації 130 тисяч доларів, однак сам адвокат заперечував цей факт.

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Теги: #Трамп порноактриса