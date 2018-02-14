Адвокат Трампа зі своєї кишені заплатив порноактрисі 130 тисяч доларів

Майкл Коен підтвердив інформацію, про те, що заплатив Стефані Кліффорд зі своєї кишені велику суму, яку йому потім не компенсували.

Адвокат президента США Майкл Коен підтвердив, що виплатив за рахунок власних коштів 130 тисяч доларів колишній порноакторці Стефані Кліффорд, яка заявила про вступ в інтимний зв'язок із Дональдом Трампом.

Ці гроші "ні прямо, ні побічно" йому не були компенсовані, повідомив він в письмовій заяві, поширеній у вівторок, 13 лютого, як пише DW.

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Одночасно Коен вказав, що платіж Кліффорд був легальним і не був пов'язаний з передвиборчою кампанією Трампа на президентських виборах в 2016 році. Про те, чому він виплатив ці гроші, адвокат не повідомив.

В середині січня в американських ЗМІ з'явилася інформація про передбачуваний позашлюбний зв'язок Трампа з порноактрисою, який нібито мав місце у липні 2006 року. В кінці січня газета The Wall Street Journal повідомила, що в 2016 році Коен заплатив їй за нерозголошення цієї інформації 130 тисяч доларів, однак сам адвокат заперечував цей факт.