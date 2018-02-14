На Гавайях пілотам вдалося посадити літак з двигуном, у якого відірвало обшивку (відео)
18:45, 14 лютого 2018Світ
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На його борту перебували 370 пасажирів. Пілоти повідомили диспетчерів про поломку й просили на землі рятувальників підготуватися до найгіршого.
На Гавайях успішно приземлився літак з оголеним двигуном / ТСН
Щасливий рейс – пролетіти з двигуном без обшивки і успішно приземлитися на Гавайях. Літак американської авіалінії "Юнайтед Еарлайнс" до острову летів із аеропорту Сан-Франциско. На його борту перебували 370 пасажирів.
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Пілоти повідомили диспетчерів про поломку й просили на землі рятувальників підготуватися до найгіршого. Та усе обійшлося благополучно.
На Гавайях успешно приземлился самолет с оголенным двигателем
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