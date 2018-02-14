На Гавайях пілотам вдалося посадити літак з двигуном, у якого відірвало обшивку (відео)

На його борту перебували 370 пасажирів. Пілоти повідомили диспетчерів про поломку й просили на землі рятувальників підготуватися до найгіршого.

Щасливий рейс – пролетіти з двигуном без обшивки і успішно приземлитися на Гавайях. Літак американської авіалінії "Юнайтед Еарлайнс" до острову летів із аеропорту Сан-Франциско. На його борту перебували 370 пасажирів.

Читайте такожУ Airbus A380 під час трансатлантичного польоту зруйнувалася обшивка двигуна (фото)Вже у небі над океаном у нього відлетіла обшивка й повністю розкрила один з двигунів, передає ТСН. Перервати політ й просити екстреної посадки за таких умов можливості просто не було, адже довкола лише вода.

Пілоти повідомили диспетчерів про поломку й просили на землі рятувальників підготуватися до найгіршого. Та усе обійшлося благополучно.