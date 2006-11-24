Отруєний Олександр Литвиненко помер

Колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко, отруєний невідомим у Лондоні на початку листопада, помер у четвер увечері в лондонській лікарні University College Hospital. За інформацією AFP, Литвиненко помер о 21.21 за місцевим часом.

Лікарі і друзі покійного повідомили, що стан його здоров`я істотно погіршав у четвер. Нагадаємо, Литвиненко був госпіталізований три тижні тому після зустрічі з колишнім охоронцем Бориса Березовського Андрієм Луговим і невідомим на ім`я Володимир, який став головним підозрюваним в отруєнні колишнього підполковника ФСБ.

Того ж дня Литвиненко зустрічався з Маріо Скарамелла, який імовірно передав йому інформацію про вбивців Ганни Політковської. Проте Олександр так і не повідомив поліції ту інформацію, яку він отримав від італійця.

Служба зовнішньої розвідки Росії відкинула будь-яку причетність до отруєння колишнього співробітника ФСБ, але заявила про готовність співпрацювати з британськими спецслужбами у пошуках тих, хто отруїв Олександра Литвиненка.

Після проведених обстежень лікарі відкинули первинну версію про отруєння талієм і невідомою радіоактивною речовиною, проте так і не змогли встановити причину хвороби. Інформація про те, що в результаті рентгенівського обстеження у внутрішніх органах Литвиненка виявили незвичайні предмети, також не дістала підтвердження.

Лента.ру