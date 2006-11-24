Вітебська міліція затримала Мілінкевича

У четвер увечері на в`їзді до Вітебська був затриманий лідер білоруської опозиції Олександр Мілінкевич, повідомляє Лента.ру.

За словами прес-секретаря Мілінкевича Павла Можейко, о 22.00 за місцевим часом автомобіль політика зупинили співробітники ДАІ і міліції і повідомили, що він схожий на винуватця недавнього ДТП, в результаті якого загинули люди.

Той факт, що підозрюваний у здійсненні ДТП перебуває у розшуку, послужив підставою для затримання білоруського опозиціонера. Проте пізніше на сайті Мілінкевича з`явилася інформація про те, що Олександра відпустили, а міліціонери, що затримали його, вибачилися перед ним.

Інцидент трапився під час візиту політика у Вітебську область, в рамках якого він веде збір підписів серед населення за висунення кандидатами в депутати місцевих Рад своїх прихильників.