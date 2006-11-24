У Ростові на Дону здійснив аварійну посадку Ту-154

Пасажирський літак Ту-154, що слідував рейсом 411 Ростов-на-Дону - Стамбул, здійснив уранці 24 листопада вимушену посадку, повідомляє Лента.ру. В результаті інциденту ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав.

На борту знаходилися 54 пасажири і вісім членів екіпажу.

За даними управління інформації МНС РФ, відразу після зльоту у літака відмовив один з двигунів, тому екіпаж ухвалив рішення виробити все паливо і сідати в Ростові-на-Дону. О 8:30 за київським часом Ту-154 благополучно приземлився.

Як з`ясувалося пізніше, причиною аварійної посадки пасажирського літака Ту-154 авіакомпанії "Аерофлот-Дон", за попередніми даними, стала несправність табло, на якому відображається стан двигуна.