Убивство Політковської і отруєння Литвиненка – ланки одного ланцюга

Олександр Гольдфарб, друг померлого в лондонській лікарні Олександра Литвиненка, заявив Газете.ру , що за цим отруєнням «стоять саме спеціальні служби Росії, що мають і ресурси, і навички, і мотив».

«У самого Литвиненка взагалі не було жодних сумнівів із цього приводу, він про це весь час говорив, – затверджує Гольдфарб. - На мій особистий погляд, його вбивство – частина систематичної кампанії розправ з найбільш послідовними і яскравими критиками режиму і ФСБ зокрема. Вбивство Ганни Політковської і отруєння Литвиненка – ланки одного ланцюга.

Ані Політковська, ані Литвиненко не цікавилися політикою в широкому сенсі, вони писали про Чечню, вибухи будинків, про злочини спецслужб. Десь тут лежать інтереси тих, хто його убив. Вибухи будинків в Москві, симпатії до чеченського опору, які він не приховував, його книжки».

Колишній агент ФСБ, бізнесмен Андрій Луговий, на думку Гольдфарба, може бути і непричетним до отруєння Літвіненка.

«…хотів би уточнити: я Андрія ні в чому не обвинувачую, а то він заявив Times, що я обвинуватив його у вбивстві. Я просто кажу, що у них відбулася зустріч і вона, ця зустріч, за визначенням під підозрою. У Литвиненка того дня були дві зустрічі, але як мінімум одна з них повинна бути нешкідливою.

Єдина людина, хто міг упізнати присутнього на зустрічі, був Литвиненко. Росія могла б дати фотографії Дмитра Ковтуна, а Литвиненко – упізнати його. Але це не було зроблено».