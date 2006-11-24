Путін про Литвиненка, англійських лікарів, слідчих і смерть як таку

Президент Росії Володимир ПУТІН висловлює жаль, що такі трагічні події, як смерть людини, використовуються для політичних провокацій.

Як передає РІА «Новини», про це Президент РФ заявив на прес-конференції в Хельсінкі, відповідаючи на запитання про смерть колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні.

"У висновку британських лікарів не вказано, що це насильна смерть. Значить, немає предмету для розмов подібного роду", - сказав В.ПУТІН.

"Смерть людини - це завжди трагедія", - зазначив він.

В.ПУТІН висловив надію, що британські служби, які ведуть розслідування, не сприятимуть роздуванню політичних скандалів, які не мають під собою підстав. При цьому він повідомив, що російські правоохоронні органи готові сприяти в розслідуванні обставин смерті О.Литвиненка.

Говорячи про повідомлення ЗМІ про записку О.Литвиненка, В.ПУТІН зазначив: "Якщо така записка з`явилася до кончини пана Литвиненка, то тоді виникає питання, чому вона не була раніше оприлюднена, за його житті? А якщо вона з`явилася після його смерті, то, природно, які тут можуть бути коментарі?".

"Ті люди, які зробили це, не Господь Бог, а пан Литвиненко, на жаль, не Лазар", - сказав В.ПУТІН.

"Дуже шкода, що такі трагічні події, як смерть людини, використовуються для політичних провокацій", - заявив він.

Як раніше повідомляв Рейтер, колишній співробітник російської ФСБ О.Литвиненко в передсмертній заяві звинуватив Президента Росії В.ПУТІНА, свого колишнього колегу по КДБ, в причетності до свого отруєння.

"Можливо, вам вдалося закрити мені рота, але це мовчання матиме високу ціну. Ви показали себе як варварська і безжальна людина, як вас і характеризують ваші найсуворіші критики", - йдеться у передсмертній заяві О.Литвиненка, поширеній його друзями і сім`єю в Лондоні.

"Ви можете заткнути рота одній людині. Але хвиля протестів у всьому світі, пан ПУТІН, звучатиме у ваших вухах до кінця вашого життя. Хай пробачить вас Господь за те, що ви зробили", - йдеться в заяві.

Оприлюднення заяви і імпровізована прес-конференція батька загиблого Вальтера Литвиненка перед госпіталем, де в ніч на п`ятницю помер його син, транслювалася в прямому ефірі найбільших світових телеканалів CNN і ВВС, ставши головною новиною дня для світових ЗМІ і затьмаривши саміт Росії і Євросоюзу, що проходить в Хельсінкі.

"Якщо ми мовчатимемо і обивательськи дивитимемося на це, режим дістане всіх", - сказав Вальтер ЛИТВИНЕНКО журналістам, витираючи сльози.

Як повідомлялося, колишній співробітник ФСБ помер в лондонській лікарні в ніч на 24 листопада.

О.Литвиненко, який виступав з різкою критикою на адресу Президента РФ Володимира ПУТІНА і російських властей, говорив незадовго до смерті, що йому стало зле після зустрічі з своїми колишніми товаришами по службі в лондонському готелі 1 листопада. Після того, як минулого тижня лондонські лікарі встановили, що причиною його захворювання стала отрута, до розслідування обставин його отруєння підключилися співробітники антитерористичного підрозділу британської поліції. Прихильники О.Литвиненка вважають, що його вбили агенти російських спецслужб.