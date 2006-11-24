Завдання №1 для НАТО
Генсек пояснив вибір пріоритету
Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявив, що альянс не має наміру ставати "світовим поліцейським".
Як передає РІА «Новости», про це він сказав на прес-конференції в Брюсселі.
"НАТО не має наміру ставати світовим поліцейським. Для цього у нас немає достатньої кількості ні коштів, ні військ", - зазначив генсек альянсу.
Разом із тим він наголосив, що альянс не є "гуманітарною організацією".
Кажучи про саміт альянсу, який відбудеться в Ризі, він повідомив, що учасники зустрічі у верхах обговорять хід операції і місії НАТО.
В зв`язку з цим Я. де Хооп СХЕФФЕР назвав пріоритетом "номер один" миротворчу операцію в Афганістані.
"Якщо ми (НАТО) не досягнемо успіху в Афганістані, Афганістан буде експортером тероризму", - підкреслив генсек НАТО.
Він повідомив, що на даний час 55 тисяч військовослужбовців НАТО беруть участь в різних операціях і місіях альянсу на трьох континентах.