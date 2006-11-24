Завдання №1 для НАТО

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявив, що альянс не має наміру ставати "світовим поліцейським".

Як передає РІА «Новости», про це він сказав на прес-конференції в Брюсселі.

"НАТО не має наміру ставати світовим поліцейським. Для цього у нас немає достатньої кількості ні коштів, ні військ", - зазначив генсек альянсу.

Разом із тим він наголосив, що альянс не є "гуманітарною організацією".

Кажучи про саміт альянсу, який відбудеться в Ризі, він повідомив, що учасники зустрічі у верхах обговорять хід операції і місії НАТО.

В зв`язку з цим Я. де Хооп СХЕФФЕР назвав пріоритетом "номер один" миротворчу операцію в Афганістані.

"Якщо ми (НАТО) не досягнемо успіху в Афганістані, Афганістан буде експортером тероризму", - підкреслив генсек НАТО.

Він повідомив, що на даний час 55 тисяч військовослужбовців НАТО беруть участь в різних операціях і місіях альянсу на трьох континентах.