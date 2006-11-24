Комітет COBRA провів екстрене засідання щодо загибелі Литвиненка

У зв`язку із смертю екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка у Великобританії відбулося засідання надзвичайного комітету COBRA (Cabinet Office Briefing Room A), передає британський телеканал Скай Ньюз.

До складу комітету COBRA входить вище керівництво країни і керівники спецслужб. Його збирають у надзвичайних для країни ситуаціях. Останні зустрічі проводилися після терактів у Лондоні 2005 року та у зв`язку з розкриттям змови про підрив літаків у серпні цього року.

Справу про смерть Литвиненко розслідує антитерористичний підрозділ Скотланд-Ярду. У кількох точках Лондона були виявлені сліди радіації.

РІА "Новости"