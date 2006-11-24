Бандити живцем спалили шістьох мусульман-суннітів
22:02, 24 листопада 2006Світ
557
У Багдаді хвиля насильства
У Багдаді бандити живцем спалили шістьох людей, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес.
За даними поліції, озброєні шиїтські бойовики схопили шістьох суннітів, коли ті виходили з мечеті, облили їх гасом і підпалили.
Після організованих напередодні вибухів в Багдадському районі Садр-Сіті, в Іраку відбувається помітна ескалація насильства: загинули більше 200 людей, сотні поранені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter