Бандити живцем спалили шістьох мусульман-суннітів

У Багдаді бандити живцем спалили шістьох людей, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес.

За даними поліції, озброєні шиїтські бойовики схопили шістьох суннітів, коли ті виходили з мечеті, облили їх гасом і підпалили.

Після організованих напередодні вибухів в Багдадському районі Садр-Сіті, в Іраку відбувається помітна ескалація насильства: загинули більше 200 людей, сотні поранені.