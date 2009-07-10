Путін вимагає особливої уваги до прикордонних районів Росії

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін заявив, що проблема забезпечення безпеки прикордонних районів Росії заслуговує найпильнішої уваги.

За його словами, потужна ресурсна база цих територій приваблива для сусідніх держав. "Це має бути базою для розвитку співпраці", - сказав прем`єр, але додав, що "недружнього поглинання" бути не повинно.

"У бізнесі є таке поняття - "недружнє поглинання". Так от, недружніх поглинань по будь-яких напрямах взаємодії ми допустити не можемо і не повинні", - сказав Путін на засіданні Державної прикордонної комісії.

Прем`єр-міністр звернув увагу на те, що роботу на цьому відповідальному, за його словами, напрямі федеральній владі треба вести в тісному зв`язку з регіональною владою, яка краще знає місцеву обстановку і може швидко реагувати на її зміну.

"Що ж до прикордонної співпраці, економічної кооперації, гуманітарної і культурної взаємодії, то Росія відкрита до тісного і зацікавленого партнерства з сусідами", - сказав Путін.

РІА "Новости"