Перша китаянка побуває в космосі до 2012 року, повідомляє у четвер газета "Чайна Дейлі" з посиланням на представника ВПС КНР Сунь Гошена.

За даними видання, незабаром перші китаянку-космонавта виберуть з 16 льотчиць, загін яких був сформований в квітні цього року з 150 тисяч кандидатів - випускниць льотних шкіл по всій країні. За словами Сунь Гошена, "тренування займуть близько двох-трьох років, і перший політ китайської жінки в космос буде здійснений до 2012 року".

Програма освоєння космосу Китаєм починає свою історію з 8 жовтня 1956 року, нагадує РІА “Новости”, коли в КНР була створена п`ята академія Міноборони, що займалася ракетними розробками. 15 жовтня 2003 року Китай здійснив запуск першого пілотованого космічного апарату "Шеньчжоу-5". Перший вихід китайського космонавта у відкритий космос відбувся у вересні 2008 року.

На 2020 рік КНР має намір збудувати на орбіті власну космічну станцію і створити космічну лабораторію.