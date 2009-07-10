Новий інцидент з аеробусом А-330

Цього разу літак цієї моделі авіакомпанії "Нортуест Ейрлайнз" вимушений був невдовзі після зльоту повернутися в аеропорт Сан-Франциско після того, як в одному з двигунів виникли неполадки. В результаті інциденту ніхто з 194-х пасажирів, що знаходилися на борту, а також членів екіпажу не постраждав. За попередніми даними, у польоті сталася відмова компресора двигуна і припинилася подача повітря в двигун.

Як повідомлялося, 1 червня цього року сталася катастрофа літака А-330 авіакомпанії "Ер Франс", який летів з Ріо до Парижа. Всі 216 осіб, які знаходилися на його борту, загинули. Причини катастрофи не встановлені.

Эхо Москвы