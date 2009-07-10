Гості Британської королеви поцупили столове срібло

Запрошені на прийом до Букінгемського палацу в Лондоні, перечікуючи дощ у павільйоні саду на запрошення королеви Єлизавети II, вкрали столове срібло XVIII століття з монограмою британського королівського дому, повідомляє газету The Daily Mail. За уточненими даними, гості Букінгемського палацу поцупили вісім предметів столового срібла епохи короля Георга Третього і вісім чашок з блюдцями вікторіанської епохи. Як пише газета, королева Єлизавета II була засмучена даним інцидентом.

Газета.ру