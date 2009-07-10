Медведєву на саміті G8 поклали до кишені неіснуючі гроші

Організатори саміту G8 в італійській Аквілі подарували президентові Росії Дмитру Медведєву тестовий екземпляр міжнародної наднаціональної валюти, який він продемонстрував на прес-конференції. "Можу вас порадувати, у мене в кишені лежить наднаціональна валюта, яку мені поклали як подарунок. Це одна одиниця, тестовий екземпляр, який називається "Міжнародна валюта", - united future world currency. От вона, її можна подивитися і помацати", - сказав президент Росії, діставши з кишені пробний екземпляр наднаціональної валюти і продемонструвавши його всім охочим. При цьому глава Російської держави зауважив, що цей подарунок є тестовим варіантом, але, за його словами, про використання цієї валюти як платіжного засобу ще думають.

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