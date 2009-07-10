Медведєв: з Обамою спілкуватися простіше, ніж з Бушем

З президентом США Бараком Обамою спілкуватися простіше, ніж з попереднім американським лідером Джорджем Бушем, заявив президент РФ Дмитро Медведєв на прес-конференції за підсумками саміту G8 в Аквілі (Італія).

Відповідаючи на запитання про своє ставлення до Б.Обами з урахуванням того, що він відносно нова політична фігура, Д.Медведєв зазначив, що "зрозумілість політичної фігури не зв`язана з часом перебування на посаді". "Тоді я теж не найзрозуміліша фігура, а найзрозумілішим тоді повинен бути керівник, який дуже довго перебуває при владі. Проте в житті все дещо інакше", - наголосив він.

Д.Медведєв відзначив, що в 2008 р. йому було важче спілкуватися з президентом США, і пояснив: "Спілкуватися з Дж.Бушем-молодшим було саме задоволення, він людина пряма і швидка, але це, на жаль, не мало ніяких наслідків для наших відносин. Часто навіть ці наслідки мали негативний характер". Д.Медведєв наголосив, що позиції двох президентів розходилися з багатьох питань. "Думаю, ми з Б.Обамою слухаємо і розуміємо один одного краще", - зазначив Д.Медведєв. У зв`язку з цим він висловив надію на те, що домовленості, досягнуті на переговорах з Б.Обамою в Москві, будуть реалізовані.

Д.Медведєв наголосив, що високо оцінює можливості саміту як середовища для неформального спілкування "не тільки за "круглим столом" і під камерами, а просто тет-а-тет". "У будь-який момент можна відійти вбік, поставити якісь запитання, просто поговорити, що теж не зайве", - підсумував він.

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