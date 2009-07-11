Pейтингове агентство дало Газпрому прогноз "негативний"

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s (S&P) надало ВАТ "Газпром" новий короткостроковий корпоративний рейтинг на рівні А3. Крім того, фахівці S&P надали компанії новий рейтинг з пріоритетного незабезпеченого боргу на рівні BBB. При цьому довгостроковий рейтинг у національній валюті (BBB) був підтверджений. Прогноз щодо рейтингів - "негативний", повідомляється в прес-релізі агентства. Власна кредитоспроможність Газпрому залишилася на рівні ВВ+, попри збереження високого рівня боргу і масштабну програму капітальних витрат.

Аналітики S&P зазначають, що нові і підтверджені рейтинги відображають оцінку агентством ситуації з ліквідністю активів Газпрому як стабільну, оскільки компанія має фінансову підтримку держави. Відповідно до критеріїв агентства, роль Газпрому в економіці РФ визнана "дуже значною". У зв`язку з цим, на думку експертів, фактичні можливості компанії підкріплюються розміром російської економіки.

Негативний прогноз щодо рейтингів пов`язаний з більшим, ніж очікувалося, зростанням боргу Газпрому в 2009-2010 рр. Крім того, очікування експертів безпосередньо пов`язані з наданням негативного прогнозу російській економіці в цілому.

8 грудня 2008г., нагадує РосБізнесКонсалтинг, S&P знизило суверенний рейтинг Російської Федерації з BBB+ до BBB з прогнозом "негативний". Крім того, був знижений довгостроковий суверенний кредитний рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті - з А- до ВВВ+. Водночас короткостроковий рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті підтверджений на рівні А2.