Генсек НАТО заявив про необхідність плану оборони країн Балтії

Північноатлантичному альянсові необхідно підготувати план дій для країн Балтії на випадок непередбачуваних обставин. Про це заявив журналістам після зустрічі з прем`єр-міністром, головою МЗС і міністром оборони Литви генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер, який відвідав республіку в рамках прощального турне по країнах-членах Альянсу (наприкінці липня ц.р. Яап де Хооп Схеффер складе з себе повноваження генсека НАТО).

"При розробці нової стратегічної концепції альянсу йтиметься і про планування на випадок виникнення так званих непередбачуваних обставин, включаючи планування відносно цього [країн Балтії] регіону", - сказав він.

На запитання про те, чи означає це, що НАТО розробить план оборони країн Балтії, генсек альянсу відповів, що план дій на випадок непередбачуваних обставин можна розуміти саме так.

У цьому контексті він наголосив особливу роль місії "повітряної поліції" з охорони повітряного простору країн Балтії, яку позмінно члени Північноатлантичного блоку здійснюють на своїх винищувачах з литовської авіабази "Зокняй", передає ІТАР-ТАСС.