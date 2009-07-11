Генсек НАТО заявив про необхідність плану оборони країн Балтії
На випадок непередбачуваних обставин
Північноатлантичному альянсові необхідно підготувати план дій для країн Балтії на випадок непередбачуваних обставин. Про це заявив журналістам після зустрічі з прем`єр-міністром, головою МЗС і міністром оборони Литви генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер, який відвідав республіку в рамках прощального турне по країнах-членах Альянсу (наприкінці липня ц.р. Яап де Хооп Схеффер складе з себе повноваження генсека НАТО).
"При розробці нової стратегічної концепції альянсу йтиметься і про планування на випадок виникнення так званих непередбачуваних обставин, включаючи планування відносно цього [країн Балтії] регіону", - сказав він.
На запитання про те, чи означає це, що НАТО розробить план оборони країн Балтії, генсек альянсу відповів, що план дій на випадок непередбачуваних обставин можна розуміти саме так.
У цьому контексті він наголосив особливу роль місії "повітряної поліції" з охорони повітряного простору країн Балтії, яку позмінно члени Північноатлантичного блоку здійснюють на своїх винищувачах з литовської авіабази "Зокняй", передає ІТАР-ТАСС.