Памела Андерсон подала на розлучення

Актриса Памела Андерсон (Pamela Anderson) і реппер Кід Рок (Kid Rock) у понеділок подали заяви про розірвання шлюбу, повідомляє AP.

Як причину розлучення пара вказала "нерозв`язні суперечності". Актриса на своєму інтернет-сайті підтвердила інформацію про розлучення, заявивши, що подальше життя у шлюбі для неї, "на жаль, неможливе". Кід Рок поки утримався від будь-яких коментарів.

Рішення розірвати шлюб пара прийняла менш, ніж через чотири місяці після весілля.

Церемонія одруження 39-річної Андерсон і 35-річного Рока відбулася в кінці липня 2006 року на французькому курорті Сен-Тропе на борту яхти "Альтавіда". Потім пара ще двічі повторювала весілля - у Беверлі-Хілз і у Нешвіллі.

Актриса і музикант почали зустрічатися у 1998 році. Впродовж восьми років вони кілька разів оголошували про розрив, проте потім поновлювали стосунки.

Лента.ру