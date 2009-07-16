Іранська опозиція оголосила бойкот Nokia

Частина іранських споживачів оголосила бойкот компанії Nokia за співпрацю з нинішнім режимом. Про це пише The Guardian. Зокрема, компанії дорікають за те, що вона надавала систему моніторингу стільникового зв`язку, що дозволило владі відстежувати дії протестувальників проти режиму. Через бойкот обсяг продажів апаратів Nokia в Ірані впав удвічі.

Раніше Nokia були найпопулярнішими телефонними апаратами в Ірані. Багато в чому це було викликано тим, що компанія створювала в країні інфраструктуру стільникового зв`язку. Тепер у деяких магазинах телефони Nokia прибирають з прилавків.

На свій захист представники компанії стверджують, що практика передачі подібної інформації державі є і в інших країнах і абсолютно законна.

Як зазначає видання, з`явилися ознаки того, що бойкот поширюється й на інші корпорації, що працюють в Ірані. Національне телебачення країни втратило значну частину виручки через те, що рекламодавці побоялися потрапити до списку бойкотованих компаній.

Крім того, національна телекомунікаційна компанія Ірану TCI зазнала бойкоту з боку користувачів, які припинили надсилати SMS. В результаті корпорація була вимушена підвищувати ціни на цю послугу вдвічі. Протестувальники вважають це своєю моральною перемогою.

Заворушення в Ірані почалися після президентських виборів в червні, коли частина іранців назвала результати голосування підтасованими.

Лента.ру