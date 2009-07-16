Китай засудив Туреччину за заклик не купувати китайське

Заклик Туреччини до населення не купувати китайські товари є безвідповідальним, заявив представник Міністерства торгівлі Китаю Яо Цзянь (Yao Jian). Його слова передає AFP. Раніше міністр торгівлі Туреччини Ніхат Ергун (Nihat Ergun) звинуватив Китай у геноциді уйгурів, які живуть в Синьцзян-Уйгурському автономному районі, і закликав турків не купувати китайське. Таку ж думку висловив і прем`єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

5 липня 2009 року в місті Урумчі Синьцзян-Уйгурського автономного району Китаю відбулися масові заворушення за участю трьох тисяч осіб, більшість з яких були уйгурами. Приводом для заворушень став етнічний конфлікт на місцевій фабриці іграшок, коли одного з уйгурів звинуватили в сексуальних домаганнях до китайської жінки. Для придушення акції було направлено три тисячі китайських поліцейських. Під час заворушень загинули більше 190 осіб.

За словами Цзяна, цей інцидент не може стати приводом для різкого погіршення відносин між Китаєм і Туреччиною. Раніше міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган (Qin Gang) заявив, що події в Урумчі не можна назвати геноцидом. За його словами, чисельність населення уйгурів в Синьцзянському автономному районі в 1949 році становила 3,29 мільйона осіб. На 2009 рік їх чисельність зросла до 10 мільйонів.

Однією з причин, з якої Туреччина так активно виступає за уйгурів, є спільне віросповідання - мусульманство. Уйгури становлять етнічну більшість в Синьцзян-Уйгурськом автономному районі Китаю.

Лента.ру