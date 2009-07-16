У Росії вбили відому правозахисницю

У Росії вбито відому правозахисницю з Чеченської республіки Наталію Естемірову.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті при Генеральній прокуратурі РФ.

Тіло Н.Естемірової з вогнепальним пораненням в області голови і грудної клітки було виявлене 15 липня за 100 метрів від федеральної автомобільної дороги «Кавказ», поблизу села Газі-Юрт Назранівського району, йдеться в повідомленні.

Як повідомляє правозахисний центр «Меморіал», Н.Естемірова майже десять років була провідним співробітником «Меморіалу» на Північному Кавказі, насамперед в Чечні.

Голова Ради «Меморіалу» Олег ОРЛОВ висловив переконання, що винуватцем смерті Н.Естемірової є президент Чеченської Республіки Рамзан КАДИРОВ, який «уже погрожував Наталії, ображав, вважав її своїм особистим ворогом. Ми не знаємо, чи віддав він наказ сам або це зробили його найближчі соратники, щоб догодити начальству. А Президента МЕДВЕДЄВА, мабуть, влаштовує вбивця як керівник одного із суб`єктів РФ».

За інформацією прес-служби Кремля, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив керівнику Слідчого комітету при Генпрокуратурі РФ Олександру БАСТРИКІНУ контролювати розслідування вбивства Н.Естемірової.

Як передає РІА «Новости», президент Чечні Р.КАДИРОВ узяв під особистий контроль розслідування злочину, пов`язаного з убивством Н.Естемірової.

Н.Естемірова – перший лауреат премії ім. Ганни Політковської (2007), нагороджена премією Шведського парламенту «Право на існування» (2004). У 2005 році Європейський парламент вручив їй медаль Роберта Шумана.