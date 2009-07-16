Меркель і Медведєв зустрінуться в Мюнхені

У Мюнхені сьогодні пройдуть російсько-німецькі міждержавні консультації за участю лідерів двох країн - Ангели Меркель і Дмитра Медведєва.

Як повідомив журналістів помічник президента Росії Сергій Приходько, в центрі уваги будуть питання торговельно-економічної співпраці, великі інвестиційні проекти, зокрема будівництво газопроводу "Північний потік".

Торкнуться і багатьох міжнародних проблем - ситуація в Афганістані, ядерні програми Ірану і КНДР, відносини між Росією і НАТО, повідомляє Радіо Свобода.