Меркель і Медведєв зустрінуться в Мюнхені
08:29, 16 липня 2009Світ
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Торкнуться багатьох проблем
У Мюнхені сьогодні пройдуть російсько-німецькі міждержавні консультації за участю лідерів двох країн - Ангели Меркель і Дмитра Медведєва.
Як повідомив журналістів помічник президента Росії Сергій Приходько, в центрі уваги будуть питання торговельно-економічної співпраці, великі інвестиційні проекти, зокрема будівництво газопроводу "Північний потік".
Торкнуться і багатьох міжнародних проблем - ситуація в Афганістані, ядерні програми Ірану і КНДР, відносини між Росією і НАТО, повідомляє Радіо Свобода.
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