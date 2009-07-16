Знайдені чорні ящики Ту-154, який розбився в Ірані

Виявлені два з трьох "чорних ящиків" літака Ту-154 компанії Caspian Airlines, який розбився в Ірані 15 липня під час перельоту з Тегерана до Єревана. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на іранське інформагентство IRNA.

Про те, що "чорні ящики" знайдені на місці падіння літака поблизу іранського міста Казвін, повідомив Ахмад МАДЖИДІ, керівник кризової групи, створеної Міністерством транспорту Ірану. За його словами, виявлені на місці катастрофи самописці серйозно пошкоджені. Як зазначив А.МАДЖИДІ, якщо іранським фахівцям не вдасться розшифрувати інформацію, то вони звернуться за допомогою до російських експертів.

Також повідомляється, що пошуки останків пасажирів і членів екіпажу припинені, а збір уламків літака, які дуже спотворені і, здебільшого, є дрібними фрагментами, буде продовжено.

У катастрофі загинули 168 чоловік - 153 пасажири, серед них двоє малих дітей, і 15 членів екіпажу. За уточненими даними, серед загиблих семеро іноземців: це громадяни Вірменії і Грузії. Решта загиблих були громадянами Ірану.

Причини катастрофи Ту-154, який зазнав катастрофи на 16-й хвилині після зльоту, встановлюються. Спочатку повідомлялося, що можливою причиною аварії могла стати пожежа в одному з двигунів, але ця інформація була спростована в Caspian Airlines.