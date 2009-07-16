Парламент Ісландії проголосував за вступ країни до ЄС

Парламент Ісландії - Альтинг - проголосував за вступ країни до Європейського союзу, передає Associated Press. Рішення ухвалене 33 голосами "за" при 28 голосах "проти". Прем`єр-міністр країни Йоханна Сигурдардоттір назвала голосування, що відбулося, "історичним моментом, який матиме дуже сприятливі наслідки для майбутнього нації".

Ісландія довго відмовлялася від членства в ЄС, нагадує РосБізнесКонсалтинг, причиною чого була незгода з квотами на рибальство - основну галузь економіки країни. Проте глобальна фінансова криза внесла свої корективи і змусила громадян країни змінити свої погляди на Євросоюз і спробувати одержати допомогу від Єдиної Європи.