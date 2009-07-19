Британія наймає російських і українських вертольотників в Афганістан

Велика Британія вимушена використовувати вертольоти "третього світу" для перевезення людей і вантажів до Афганістану в умовах браку власних гелікоптерів і літаків, пише в неділю британська газета Mail on Sunday.

"Британським військам на передовій в Афганістані настільки бракує вертольотів і транспортних літаків, що вони мусять вдаватися до допомоги росіян", - вважає автор.

Журналісти заявляють, що британське Міноборони використовує в Афганістані транспортні Мі-8 і Мі-26 при перевезенні як вантажів, так і військовослужбовців. Пілотують вертольоти контрактники: добре знайомі з "Мі" росіяни і українці.

Британія також орендує транспортний літак "Антонов" для перекидання транспортних засобів і важкого устаткування з бази ВПС у самій Англії до Афганістану.

"Ще екстраординарніша ситуація, коли бійці елітних британських спецпідрозділів вимушені використовувати вертольоти виробництва країни третього світу для проведення таємних операцій з огляду на катастрофічний брак британських авіазасобів", - зазначає Mail on Sunday.

Високопоставлені військові джерела підтвердили газеті, що ряд підрозділів спецназу використовують вертольоти, взяті в оренду в армії іншої країни, назва якої не наводиться.