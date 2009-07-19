Дедалі більше радикальних ісламістів їдуть з Німеччини до Пакистану

Німецькі служби безпеки зареєстрували збільшення потоку радикальних ісламістів, які вирушають до Пакистану, імовірно, для навчання у воєнізованих таборах. У перші місяці нинішнього року порівняно з аналогічним періодом 2008-го кількість тих, хто виїжджає майже подвоїлася, повідомляє в неділю, 19 липня, газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, не називаючи конкретних джерел інформації.

"Цього року ми зареєстрували виїзд до Пакистану 40 осіб, відомих своєю приналежністю до радикальних ісламських кіл у Німеччині", - наводить газета слова неназваного керівного співробітника спецслужб. Маршрут проходження, зазвичай, пролягає через Сирію, Єгипет або Туреччину.

Близько 15 відсотків ісламістів, які прямують до Пакистану, є громадянами Німеччини, які прийняли іслам. В цілому серед радикальних ісламістів кількість неофітів вже наближається до 25 відсотків. Багато тих, хто пройшов підготовку в Пакистані, пізніше повертаються до Німеччини.

Спецслужби також встановили, що радикальні ісламісти значно активізували свою діяльність напередодні майбутніх виборів до бундестагу. Не виключено, пише видання, що за допомогою терактів вони можуть добиватися виведення військовослужбовців бундесверу з Афганістану.

В зв`язку з цим газета наводить слова статс-секретаря в міністерстві внутрішніх справ ФРН Аугуста Ханнінга (August Hanning), який визнав, що такі погрози періодично надходять. Водночас він додав, що конкретних даних про підготовку терактів немає. Проте спецслужби повинні бути готові до того, що на німецькі представництва за кордоном, а також на об`єкти всередині країни, можуть бути здійснені напади, зазначив представник МВС Німеччини.

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