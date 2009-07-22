Білорусь перекрила російський нафтопровід в Латвію

Міністерство з надзвичайних ситуацій Білорусі ухвалило припинити роботу трубопроводу "Унеча-вентспілс", який належить російській компанії "Захід-Транснафтепродукт", через його незадовільний технічний стан.

Начальник прес-служби відомства Віталій Новицький заявив, що діагностика трубопроводу, яку проводила неназвана німецька компанія, виявила 1082 дефекти. За словами Новицького, на 17 липня 2009 року російська компанія усунула тільки 254 дефекти.

Також чиновник нагадав, що на білоруській ділянці вже були витоки дизельного палива в 2007-2008 роках.

Нафтопровід експлуатується російською компанією "Захід-Транснафтопродукт", яка входить до російської держкомпанії ВАТ "АК "Транснафтепродукт". Щорічний обсяг транзиту російських нафтопродуктів через Білорусію становить близько 10 мільйонів тонн.

Як зазначає Reuters, припинення роботи трубопроводу відбулося на тлі погіршення торговельних відносин між Росією і Білоруссю. Раніше у вівторок, 21 квітня, Россільгоспнагляд заборонив постачання білоруської м`ясної продукції, виробленої на двох підприємствах: ВАТ "Гомельський м`ясокомбінат" і ВАТ "Брестський м`ясокомбінат". Відомство послалося на наявність у білоруському м`ясі шкідливих речовин.

Лента.ру