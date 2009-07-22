Пірати спробували захопити нафтовий танкер

Військово-морські сили Ємену відбили напад сомалійських піратів на єменський нафтовий танкер в Аденській затоці, повідомляє у вівторок з посиланням на заяву представника міністерства безпеки агентство Франс Пресс.

"Сомалійські пірати на 14 човнах намагалися атакувати нафтовий танкер Yemen Oil 7, який плив з Адена у порт "Ходейда" в Червоному морі", - заявив представник міністерства безпеки в інтерв`ю газеті 26sep.net.

За його словами, військово-морські сили негайно зреагували на загрозу, обстрілявши піратів і змусивши їх відпливти.

В інциденті ніхто не постраждав, танкер продовжив свій шлях до порту "Ходейда" на півночі Ємену, зазначив представник міністерства безпеки.

На початку місяця Ємен, Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Єгипет, Йорданія, Судан і Джибуті на зустрічі в Джидді домовилися створити єдине військово-морське угрупування для захисту від піратів морських торговельних шляхів в Аденській затоці, Червоному морі та західній частині Індійського океану.

Від початку 2009 року сомалійські пірати вчинили напади на 126 суден, 44 спроби захоплення мали успіх. Минулого року морські розбійники захопили 49 суден.

За даними експертів, сомалійські пірати у пошуках здобичі все частіше йдуть з Аденської затоки в Індійський океан, в Баб-ель-Мандебську протоку, яка сполучає Червоне море з Аденською затокою, а також в Аравійське море.

РІА "Новости"