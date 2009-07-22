Місяць сьогодні закрив Сонце на 100%

Повне сонячне затемнення можна було спостерігати в середу на південних островах Японії в Тихому океані, передає кореспондент РІА Новости.

Повне сонячне затемнення повинне було спостерігатися на півдні країни - на островах архіпелагу Токара. Проте на більшості островів, так само як і на більшій частині території країни, сонця не було видно через сильну хмарність. Протягом 6 хвилин 25 секунд туристи, що з`їхалися зі всієї країни на острів Акусекидзіма, де затемнення було найтривалішим в цьому сторіччі для населеної місцевості, змогли спостерігати майже повну темноту. На Акусекидзіму приїхали 216 туристів, це майже в 3 рази більше за населення острова. У інших частинах країни можна було спостерігати часткове сонячне затемнення. Проте на всьому побережжі Тихого океану, включаючи Токіо, де сонце було закрите Місяцем на 75%, самого явища кореспондентові РІА Новости побачити не вдалося через хмарність. Жителям півдня країни - префектури Окінава, Фукуока - повезло більше, завдяки гарній погоді у Фукуоці можна було побачити, як сонце сховалося за місяцем на 90%.

Найпередбачливішими виявилися 500 туристів, що купили тур на корабель, єдиною метою якого було курсувати в Тихому океані за 1100 кілометрів на південь від Токіо у пошуках безхмарного неба. Завдяки встановленим на кораблі камерам прямого ефіру телекомпанії NHK, повне сонячне затемнення зняли у всіх його фазах - від так званої корони, коли диск місяця оточений сяйвом сонця, до "перстня з діамантом", коли сонце випускає з-за місяця перший виблискуючий промінь. Останній раз повне сонячне затемнення в Японії спостерігалося в 1963 році. Наступне сонячне затемнення на території Японії можна буде побачити через 26 років.