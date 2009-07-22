Пірати відпустили моряків з «Sichem Peace», серед яких - один українець

21 липня було звільнено шістьох членів екіпажу судна «Sichem Peace», у тому числі одного громадянина України, захоплених сомалійськими піратами 4 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за інформацією компанії-оператора «EMS Ship Management», на даний час усі моряки знаходяться у безпеці, і після медичного обстеження у Лагосі планується їхнє повернення на Батьківщину.

Справа перебуває на особливому контролі у посольствах України в Нігерії, Республіці Сінгапур та в МЗС України до остаточного вирішення.