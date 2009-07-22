У Росії розбився вертоліт: загинули 5 керівників «дочки» Лукойла

П`ять співробітників ООО "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЄФТЄГАЗ" були на борту вертольота Мі-8, що зазнав аварії у Волгоградській області в середу, всі вони загинули, про це йдеться в повідомленні Лукойла. "Сьогодні близько 10.00 у Волгоградській області розбився вертоліт Мі-8 компанії "Газпромавіа", що здійснював рейс Волгоград-Котово, на борту якого знаходилися п`ятеро співробітників ТОВ "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЄФТЄГАЗ", - йдеться у повідомленні. Зокрема, на борту перебували заступник генерального директора з управління персоналом Олександр Шумлянський, заступник генерального директора з капітального будівництва Фарід Шихотаров, голова об`єднаної профспілкової організації Валентин Шараськін, начальник відділу соціальних програм Василь Басюк, начальник відділу у зв`язках з громадськістю Євгенія Калужєнкова.

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