Росія в 2010 році скоротить квоти на іноземну робочу силу

Росія істотно скоротить квоти на іноземну робочу силу в 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив заступник міністра охорони здоров`я і соціального розвитку РФ Максим ТОПІЛІН.

Він нагадав, що спочатку на 2009 рік планувалося залучити близько 4 млн. іноземних громадян, але потім ця цифра спочатку була скорочена наполовину, а пізніше ще на 52 тис. За його словами, до сьогоднішнього дня в регіонах квота вибрана на 40%.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого заступник керівника Федеральної міграційної служби Росії Катерина ЄГОРОВА повідомила, що в Росії на заробітках перебуває близько 3,5 млн. українців.

За словами К.ЄГОРОВОЇ, країнами - лідерами за кількістю трудових мігрантів у РФ є Україна, Узбекистан, Таджикистан, Китай і Молдова.

14 листопада минулого року завідувач консульським відділом при Посольстві України в РФ Володимир САЄНКО повідомив, що незважаючи на фінансову кризу, кількість українців, які прибувають до Росії, не зменшується.

За даними дипломата, в 2008 році одержали дозвіл на роботу в Росії близько 209 тис. громадян України, з них 110 тис. працюють в Москві і Московській області, решта – переважно в Краснодарському краю, в Білгородській області, Санкт-Петербурзі та інших регіонах РФ.